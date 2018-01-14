2018春运新变化：铁路微信小程序已启用

一年一度的中国春运“抢票大赛”已于近日正式拉开帷幕，据了解，今年春运将于2月1日开始。近日，国家发改委等11个部门在北京召开全国春运电视电话会议进行工作部署，带来诸多好消息：遏制部分网站的恶意抢票行为，“复兴号”继续扩围、高速公路小客车免费通行、试点返空临客票价优惠、严惩失信行为保障旅途安全等。

据法制日报报道，购票一直是春运的焦点，2018年春运期间，网络、电话订票预售期为30天，车站窗口、代售点和自动售票机预售期为28天。按照30天的预售期推算，今年除夕(2月15日)当天的火车票，将于1月17日起开售，正月初六(2月21日)的火车票，将于1月23日起开售。

近些年，铁路大力发展互联网售票，不断推出增值服务，消除了彻夜排队的现象，购票体验有了显著提升。“互联网+”的出行方式已成为今年春运的一大亮点。

2017年12月26日起，12306新增微信通知方式。旅客绑定微信号，即可在微信内接收购票、改签、退票等行程通知。在自主选座方面，目前铁路网上购票系统支持C、D、G字头的动车组列车自主选座，如果剩余车票不能满足需求，系统将自动分配席位，如不选择座席，系统将自动分配席位。在连续换乘方面，通过12306网站或手机客户端购票，可以使用“接续换乘”功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况，如果选择购买，可以一次完成两段行程车票的支付。

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