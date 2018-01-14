银监会：2018年将进一步深化整治银行业市场乱象

进入2018年，中国金融监管高压态势仍在持续。中国银监会13日晚连发两文，明确今年将进一步深化整治银行业市场乱象。

据中新社报道，2017年，银监会针对行业市场乱象开展了一系列专项治理行动，并取得阶段性成效。但该机构有关部门负责人强调，当前金融风险高发多发态势依然复杂严峻，银行业股东管理、公司治理和风险防控机制还比较薄弱，市场乱象生成的深层次原因没有发生根本转变，打赢银行业风险防范化解攻坚战的任务仍很艰巨。

针对上述局面，银监会同时印发了《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》两份文件，明确下一步监管要求和重点。

上述负责人介绍说，监管方未来将重点整治问题多的机构、乱象多的区域、风险集中的业务领域，严查案件风险。将监管重心定位于防范和处置各类金融风险，而不是做大做强银行业，强调对监管履职行为进行问责，严肃监管氛围。注重建立长效机制，弥补监管短板，切实解决产生乱象的体制机制问题。

具体而言，监管重心将放在整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者权益、利益输送、违法违规展业、案件与操作风险、行业廉洁风险等方面，基本涵盖了银行业市场乱象和存在问题的主要类别，此外文件还单独列举了监管履职方面的负面清单。

负责人指出，银监会落实强监管政策导向的同时，也将充分考虑到金融市场的敏感性、脆弱性和外部性，在守住不发生系统金融风险的底线上求稳，在处置违法违规问题、重大案件和高风险事件上求进；在化解存量风险上求稳，在遏制增量风险上求进，合理把握力度和节奏，预留政策空间，实行新老划断。

银监会称，对于存量业务，将给予一定消化期和过渡期，差别化处置；对于新增业务，则将严格按照法律法规进行规范，依法查处，坚决防范“处置风险的风险”。

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