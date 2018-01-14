公众忧被监视　美军基地移除中国制监视录影机

美国一个军事基地移除了中国国营企业制造的监视录影机，以释除公众对网络保安的疑虑。另外国会拟于本月尾举行听证会，讨论小型企业利用这类监视录影机会否面对网络安全风险。

据香港01引述《华尔街日报》报道，美国密苏里州军事基地伦纳德伍德堡总参谋长贝克上校（Christopher Beck）日前表示，已移除基地内由杭州海康威视数字技术有限公司制造的五个监视录影机。

贝克指，那些监视录影机是在封闭网络内运作，不认为存在安全风险，此举纯粹为释除公众疑虑。

海康威视是全球最大监视录影机制造商，而中国政府拥有该公司42%股份。

去年11月《华尔街日报》报道，美国有不少监视录影机均由海康威视制造。因为担心会被中国政府用以监视美国公民，有部分安全系统供应商拒绝或限制购买海康威视制造的监视录影机。

密苏里州共和党议员哈茨勒（Vicky Hartzler）指，伦纳德伍德堡基地使用中国制监控摄影机的做法令人非常关注。众议院小型企业委员会（House Committee on Small Business）主席、俄亥俄州共和党议员沙博（Steve Chabot）表明委员会密切关注监控摄影机的潜在网络安全漏洞。

众议院小型企业委员会发言人指会在本月30日召开听证会，讨论国外网络安全对小型企业的威胁，当中会重点探讨海康威视。

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