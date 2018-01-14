昆明城管装“鹰眼”监控违建

云南昆明西山区城市管理“鹰眼”监控系统一期工程正式运行，目前设有46处监控位，高度均在170米（约50层楼），每台勘察范围为2至3公里，现有设备可监控50平方公里的70%以上交通路况、90%建筑顶楼，且采用40倍变焦高清摄像，可看清700米外的车牌、200米外的麻雀牌面。针对违建问题，一旦发现违规，可自动拍照取证，并弹出警报提示工作人员。

据明报报道，综合《昆明日报》、云南网报道，西山区福海街道天台违建情况严重，过去曾用卫星图片和巡查整治，但卫星不够清晰，街面巡查则费时费力，难以做到实时监控。成为“鹰眼”试点区域之后，系统可预设重点区域，由“鹰眼”闭路电视自动“巡查”，将前后两次拍摄的资料传回伺服器智能分析，一旦发现违规加建，可自动拍照取证，并弹出警报提示工作人员。

“鹰眼”全部装在区内的高楼上，高度约170米，由于采用40倍变焦高清摄像，天台违建施工工人的制服甚至发型都拍得很清楚。工作人员介绍，“鹰眼”可看清700米外的车牌、200米外的麻雀牌面。

对于摊贩阻街经营、违例泊车等，系统会生成案件列表，包括违法现场图片、定位位置等，上载至相关执法部门的办事处，执法人员可根据位置到现场勘察、记录并处置。“鹰眼”24小时值班，令半夜违例泊车或者施工亦无处遁形。除自动检测外，工作人员还可以手动控制“鹰眼”巡查和拍照。

此外，西山区也是冬季观赏海鸥的胜地，“鹰眼”还可以拍摄到无良游客虐待海鸥；平日亦可发现爆水渠、水浸等突发情况；而在平安夜、除夕等街上人流密集日子，亦可用于监控人群活动，防止发生意外。

西山区数管办负责人赵鑫称，数字化城市管理是将值班人员从“死盯”屏幕的繁重工作中解脱出来，自动快速检索到有用的视频信息，极大提升效率。现时二期工程亦准备安装，新增70处监控位，令整个西山区都在“鹰眼”监控范围内。

在昆明传媒的报道中，并未提及“鹰眼”是否涉及人脸识别技术。但有部分网民对这套系统并不买帐，新浪网友“小智珠宝8”留言称，“不管用多高科技的设备，主要是人在干不干实事，请不要浪费纳税人的钱”、“风声200911”则表示：“拍违章倒是一个准，拍小偷就拉稀（指失灵）了”，澎湃网友“北冥知湫”则质疑，“孩子被拐，拍得到吗？！”

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