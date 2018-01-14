重庆干部大调整 涉及两副部19厅局

近日，重庆正经历一轮非常密集的人事调整。

据微信公众号“长安街知事”报道，重庆市委常委、统战部长陶长海卸下了渝中区区委书记的兼职。此前有媒体报道，重庆市地税局局长黄玉林接任渝中区委书记，但目前渝中区政府网站上区委书记一栏为空白。

根据重庆市委党建门户网站七一网的信息，曾庆红（女）不再担任重庆市委常委。目前，重庆市委共有12位常委。本月初张国清北上天津、唐良智转任代市长后，重庆市委暂缺一名专职副书记及戎装常委。

另外，重庆市厅局级干部尤其是各区党政主官进行了较大调整，并产生连锁变动。有5位区委书记卸任，分别是：卢建辉不再担任大渡口区区委书记、何毅不再担任开州区区委书记、何平不再担任武隆区区委书记、李洪义不再担任涪陵区区委书记、胡奕不再担任九龙坡区区委书记。此外，重庆市经信委主任、党组书记郭坚去职。

他们的继任者陆续出炉：

南岸区区长王俊接任大渡口区区委书记，重庆市旅游局副局长陈一清接任南岸区代区长；

开州区区长冉华章接任开州区区委书记，永川区区委副书记刘义全转任开州区委副书记，并任区政府党组书记。

北碚区区长黄宗华接任武隆区区委书记；

大足区区委书记周少政接任涪陵区区委书记，璧山区区长章勇武接任大足区区委书记，渝北区常务副区长秦文敏出任璧山区代理区长；

重庆市工商局局长周勇接任九龙坡区区委书记；

沙坪坝区区长陈金山出任重庆市工信委党组书记，铜梁区区长常斌转任沙坪坝区代理区长，长寿区区委副书记左永祥任铜梁区代理区长。

去年7月24日，重庆市委原书记孙政才落马。10月19日，中组部副部长齐玉介绍，孙政才等27人因存在违纪违法等问题，经中央批准，不再作为十九大代表。重庆市因代表出缺较多，按照中央要求和规定程序，及时召开党代表会议补选了14名代表。

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