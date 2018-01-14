国航、南航也列台湾为“国家” 网友困惑：要抵制吗？

中国大陆因不满美国连锁饭店“万豪酒店”（Marriott）将“台、港、澳、藏列为国家”，为此进行一连串行动，点名达美航空、ZARA、香奈儿等外资企业及24家外国航空公司，掀起陆网友肉搜风波，频繁进入各大企业网站检查，没想到竟有网友发现国营的中国国际航空和中国最大规模的南方航空也都将台、港、澳列为国家，让大陆网友傻眼喊：“所以国航、南航也要一起抵制吗？”

据中时电子报报道，万豪酒店掀起的“国家”风波越演越烈，ZARA、香奈儿（Chanel）、达美航空等跨国企业在遭到点名后，纷纷发出道歉声明，但却有眼尖网民发现，“不只外国来的万豪酒店在国籍问题上犯错误，连堂堂中华人民共和国的航空，也在自己的国际版中、英文网页中将台湾、香港和澳门标注为国家。”

有网友在微博上附上国航、南航官网截图，掀起网上热烈讨论，许多网友忍不住问“这可咋办？抵制万豪、抵制达美，国航和南航呢？”、“没办法，国家（陆政府）也把台港澳的客人（游客），列为外宾”、“《携程》（中国最大旅游网站）的酒店预订，也把台北香港澳门归在海外…”。

另外，有网友发现国航在遭到点名后，短短几小时不到，就将网站上乘客资料栏位修正，将原本“国籍”的栏位改成“所属国家或地区”，而香港和澳门的选项前，也加上了中国两个字，成了“中国香港”以及“中国澳门”。

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