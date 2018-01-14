专家：中国今年的流感并非大流行

从2017年底到今年初，中国各地医院感冒门诊人满为患，同事、同学间甚至送小朋友去幼儿园的家长之间，见面都在互相问候：“没有感冒吧！”……显示出这一波流行性感冒的威力绝对不一般。据国家流感中心网站近日公布的流感监测结果显示，全国自2017年12月以来，感冒流行强度不断增强，流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒和H3N2亚型流感病毒共同流行趋势，其中乙型流感病毒所占比例最高，也就是说，2018年伊始，乙型流感成为了此轮流感的主角。

据人民日报海外版报道，流感监测显示，近期全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期。北京市疾控中心传染病地方病控制所所长王全意表示，今年流感并非大流行。目前各型别流感均未出现明显的变异，不具备出现大流感大流行的生物学基础。预计多数地区随着学校和托幼机构放假，季节性高峰将出现回落。

流感病毒是一种可导致人类或动物患流行性感冒的病毒，分为甲、乙、丙3种类型。其中，甲型病毒最易发生变异，常引起流行，乙型病毒则变型缓慢，流行比较局限，丙型病毒很少变异，多呈散发状。

据国家流感监测数据显示，2018年初的流感流行株为乙型流感HA1-YAMAGATA，大部分患者表现为持续高热，一般体温多超过38.5摄氏度，持续时间超过3至5天。

往年感冒都是甲型流感走在前列，那是因为甲流家族庞大，分为许多亚型，而且可以在人和多种动物中传播。最令人头痛的是，当各种不同亚型的甲流病毒相遇时，基因间就会相互重组，由此导致病毒发生变异，当病毒发生较大的变异后，就会导致流感大暴发。

而乙型流感病毒家族亚型较少，又仅在人与人之间流行，因此，变异速度只有甲流的10%至20%，且很少造成较大的流行。然而，风水轮流转，从2017年底开始，一向低调的乙型流感一改往日“温吞”的性情，以夸张的强势姿态，席卷中国多个地区。

有关专家指出，流感也是有致命性的，特别是对孕妇、老人、儿童等人群，但不能与SARS相提并论。乙型流感虽然没甲型流感变异快，但对危重病人的威胁与甲型差不多，甚至更高。

免费试阅14天