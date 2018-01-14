Google首页纪念汉语拼音之父周有光：他让谷歌变GǔGē

今天的Google首页采用了中文元素。“Google”不见了，而是用插画的形式展示了Google的中文名“谷歌”，并利用动画效果让“谷歌”汉字变成拼音“GǔGē”。

据澎湃新闻报道，这个特别的“谷歌涂鸦”是为了纪念“汉语拼音之父”周有光诞辰112周年。

周有光被誉为“拼音之父”，他设计并创建了现在通用的汉语拼音系统，在中文的读音和书写之间建造了一座桥梁。周有光于2017年1月去世时，纽约时报曾经刊发长文对他做出报道，称“是他让汉字书写像ABC一样简单”。

纽约时报的介绍中称，一些我们如今随处可以见到的拼写，正是来自周有光的汉语拼音方案，比如Beijing，它取代了此前的Peking；Chongqing取代了Chungking。该方案在1982年被国际标准化组织（International Organization for Standardization）采纳，1986年被联合国采纳，成为了中文罗马字母拼写法的国际标准。

谷歌此次以谷歌涂鸦形式纪念周有光，除了设计多个插画版本展示周有光的形象之外，还在介绍中专门提及：周有光原名周耀平，但他的笔名“有光”的寓意是希望“为世界带来光明”。

谷歌认为，如果不是语言学家周有光，以拼音拼写汉字的表达方式永远不会成为现实 。

此次谷歌涂鸦的介绍中称，拼音极大地增进了国民的读写能力，降低文盲率，减轻了外国人学习中文的痛苦，向盲人提供了一种通过盲文阅读的方法、将无数的中国方言与其共同的声音命名法联系起来。如今，小学生在学习识字之前学习拼音，此外还有一个周有光大概没有预见到的发展：方便了人们用电脑键盘和手机快速输入中文。

周有光生于中国常州，毕业于上海光华大学，获得经济学学士，兼修语言学。他曾在华尔街从事银行工作，1949年回到中国，在上海教授经济学。1954年，他收到了一个出人意料的邀请，负责创建一个汉字字母系统。最初，周有光拒绝了，表示自己只是一个业余爱好者，但最终被说服接受这份邀约。三年后，他创建了汉语拼音系统。

周有光2017年1月14日于北京去世，享年111岁。

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