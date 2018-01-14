中国随迁老人规模日渐庞大：融入城市难 带来公共服务压力

最近两年，户籍在他乡，来城市与子女一起生活的老年群体——随迁老人的规模日渐庞大。中国国家卫计委新近发布的中国流动人口发展报告显示，举家迁移已成当前人口流动的主流趋势，流动老人数量不断增长，已占流动人口总量的7.2%。

据工人日报报道，这其中，照顾晚辈比例高达43%，为与子女团聚或自行异地养老的比例为25%。

记者调查显示，相当一部分随迁老人面临融入城市难的问题，而大量老年人从农村、小城镇涌入一线城市，也带来了一定的公共服务压力。

从农村老家来到大城市，随迁老人与在城市生活多年的子女及子女配偶之间，往往观念并不一致，这导致了家庭关系成了一道坎。另外，随迁老人由于生活背景不同，有时很难融入新的社区，被本地老人所接纳。

对此，北京大学老年研究所穆光宗教授从精神赡养角度提出解决对策。在他看来，目前中国养老保障体系侧重物质和服务保障，对老年人的精神慰藉和社会交往需求尚未重视。相比之下，随迁老人更需要在精神和心理方面获得呵护，在社会交往中体现个人价值。因为他们迁入新城市之后，原有多年积累的社会资源和人际网络被割裂，在新环境中缺少融入渠道。他们面临的最大挑战便是身心能否尽快适应陌生环境。

对此，除了政府有关部门和社区需要给予帮助外，老人子女作为直系亲属，更应尽精神赡养之责。应多与父母沟通交流，缓解老人心理压力，帮助他们尽快熟悉迁入地的环境、文化和人际关系特点，鼓励他们多参加社会活动，培养兴趣爱好，丰富晚年生活，而不能把父母当作只是照顾孩子的“随迁保姆”。

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