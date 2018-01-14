台专家提对陆部署千枚导弹 陆媒：白日梦

曾任民进党两岸政策顾问，现为淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云于13日在台湾北社进行演讲指出，面对M503航线问题，他提议台湾花费300亿元新台币购买千枚中程导弹，就可以封锁大陆30几个机场，2枚就能炸毁三峡大坝。

据中时电子报报道，对此，陆媒《环球网》报道讽刺写道：“苏专家的言论，虽然从军事角度听来十分不靠谱，但我们尊重每个人在白天做梦的权利。”

报道还提到，有军事专家表示，台湾的军队本没能力摧毁三峡大坝，因为这是混凝土重力大坝，本身坝体强度非常高，可依靠自身重量维持稳定。北京当局也曾试验过几次高强度爆破，皆能阻挡常规武器的攻击，最重要的是，解放军在三峡大坝周边部署高密度防空反导弹系统，建立多层次的防空拦截体系，台湾的军队根本不可能打得进来。

据《民报》报道，苏紫云宣称，面对解放军机绕台和M503航线，台湾应朝“国防经济”的方向发展，必须有正确的投资，例如花300亿预算购买1000枚中程导弹并优先部署，只要2枚就可炸毁三峡大坝。不过他也提到，部署导弹主要是防御性质，且在战争法上，水坝属民用目标，非军事正当目标，还说“有些事能做但不能说”。

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