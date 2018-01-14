中国教育部：撤销陈小武长江学者称号 停发并追回奖金

（早报讯）针对北京航空航天大学教师陈小武性骚扰女学生一事，中国教育部今天（14日）表示，当局已决定撤销陈小武的“长江学者”称号，并停发和追回已发放的奖金。

澎湃新闻网引述中国教育部表示，日前北航在调查核实基础上，已对涉事教师陈小武做出相应处理。根据“长江学者奖励计划”管理有关规定，经研究，教育部决定撤销陈小武的“长江学者”称号，停发并追回已发放的奖金。

此外，也已责成学校解除与陈小武签定的“长江学者”特聘教授聘任合同。

教育部表示，利用师生关系对学生实施性骚扰，严重违背教师基本职业道德和操守，违反高校师德禁行行为“红七条”。此外，也损害了教师队伍形象和声誉，对学生健康成长造成极大伤害，产生了恶劣的社会影响。

教育部重申，对触犯师德红线、侵害学生的行为坚持零容忍态度，发现一起，查处一起，绝不姑息。同时，该部将会同有关部门认真研究建立健全高校预防性搔扰的长效机制。

北航2011届博士生罗茜茜本月1日上午，在微博实名举报陈小武12年前性骚扰她，并称后来至少还有另外五名女生受害。

北航官方微博后于本月11日晚公布，已查明陈小武存在对学生性骚扰行为，严重违背了教师的职业道德和行为规范，造成恶劣的社会影响。该校决定撤销其研究生院常务副院长等职务和研究生导师资格。

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