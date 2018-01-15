王志民：中联办与港府“行埋一齐”会有越来越多的成果

中央政府驻港联络办主任王志民14日在港指出，“中环”和“西环”（分别代指特区政府和中联办）同行是为香港、为国家、为青年以后的发展做事，未来会取得更多成果。

据中通社报道，王志民昨天出席香港青少年军总会大楼开幕典礼暨三周年会庆，并与香港特首林郑月娥共同担任主礼嘉宾。

王志民在致辞中表示，家是最小国，国有千万家，爱国爱家是人类社会最本源最纯真也最深厚的情感。此外，也是超越意识形态的普遍性道德原则，更是香港社会核心价值的最重要内容。

他指出，青少年军总会能在短短三年间获得长足发展，根本原因在于顺应国家崛起的时代大势，回应了爱国爱家的社会共同情感，更引领了融入国家发展的风气之先。同时，也离不开特区政府、驻港部队和社会各界的关心和帮助。

王志民说，自己回到香港工作三个多月了，很多朋友对他说“中环西环行埋一齐几好”。

他表示：“这句话说出了林郑月娥行政长官和我两个人的共同心声，我想也是香港同胞，也是我们很多青年朋友的心声”。

王志民解释说，因为“中环西环行埋一齐”，是为香港、为国家、为青年以后的发展做事。他说，未来会有越来越多的成果给大家看。

王志民也读了青少年军总会教官黄逸晴给驻港部队的信。他表示，从信中感受到作为老兵的骄傲自豪，也读出了黄逸晴对人民解放军的真挚情感、对社会的强烈责任感、对国家的赤子情怀。此外，更读出了满满的正能量、自豪感和幸福感。

王志民引述中国国家主席习近平在2018年新年贺词中的话“幸福都是奋斗出来的”，并对在场青年人表示：“过往你们的祖辈、父辈写下了狮子山下不朽的香江名句，用不懈奋斗创造了世人瞩目的香港财富、香港经济奇迹，为香港、为国家的发展作出了重要的贡献。”

他续指，在国家改革开放40周年之际，在香港回归祖国20周年“成人礼”后的今天，恢复国家主权、安全和发展利益，保持香港长期繁荣稳定的接力棒传到了香港青年一代的手中。

王志民表示，港人要相信自己，相信香港，相信国家，传承和弘扬爱国爱港、自强不息、拼搏向上、灵活应变的香港精神，在新时代、好时代赢得更加出彩的好人生。

展望新的一年，王志民表示，青少年军总会又踏上了新的征程，相信在林郑的领导下，有“中环”、“西环”的紧密合作，有驻港部队的强力支持，有社会各界的团结前行，青少年军总会一定能够秉持创会宗旨，不忘初心，筑梦前行。

此外，也为香港社会培养更多栋梁之才，使“爱国爱港光荣传统”薪火相传，使“一国两制”事业行稳致远。

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