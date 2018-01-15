言论被指“掴范徐丽泰一巴” 王志民称中环西环“行埋一齐几好”引质疑

担任全国人大常委10年的范徐丽泰昨天（14日）受访时承认，香港特区政府曾依赖中联办官员联络立法会议员或“拉票”，但称从来不存在“西环治港”。不过，中联办主任王志民同日出席活动时却表示，“中环西环行埋一齐几好”，是他和特首林郑月娥的共同心声，中联办与特区政府将会走得更近、做得更多。

对此，明报新闻网今天（15日）引述香港公民党议员郭家麒表示，质疑中央会续通过中联办介入、影响香港管治；新民党主席叶刘淑仪则说“中西环合作”是大势所趋。

港特首办昨晚则回复说，中联办在促进特区政府及各界在营商、专业服务、教育和文化等范畴与内地的交流和合作上，有重要角色。特别是香港在“一带一路”建设、大湾区发展计划，中联办正协助特区政府加强与中央各部门和广东省的沟通。

此外，中联办过去数月也协助特区政府反映港人诉求，为在内地工作、居住和求学的港人提供更多具体便利措施。

据报道，将于下月卸任的全国人大常委范徐丽泰接受商台访问时表示，港府有一段时间曾依赖中联办官员联络立法会议员，或帮手为政府议案“拉票”。

范徐认为，有关做法不合适，但强调从来不存在“西环治港”，相信中联办不敢违规。

另一方面，中联办主任王志民昨午与香港特首林郑月娥一同出席香港青少年军总会大楼开幕典礼。王志民在致辞时表示，青少年军是特区政府和中联办、解放军驻港部队紧密合作，贯彻落实中央精神、为港人谋福祉的重要成果，会一如既往，全力支持青少年军的发展。

王志民说，上任三个月来有不少人向他称“中环西环行埋一齐几好”，认为这句话道出林郑和他两人的共同心声。

他称，中环、西环走在一起是为香港、为国家、为青年的日后发展做事，“我们以后一定会愈做愈多，一定会愈多行埋一齐，愈多的成果让大家看”。

对于王志民的说法，香港公民党的郭家麒表示，感到讶异和担心。他说，中联办在香港并无管治角色，认为“行埋一齐”给人“中联办会参与或影响香港内部事务”的感觉。

郭家麒也批评说，中联办回归以来插手香港事务愈来愈明显，如再有中、西环合作，只会让更多香港市民不相信“一国两制”。

郭家麒表示，范太昨天的言论本是想为香港人对“西环治港”的质疑降温，但王志民的说话无疑是“掴了范太一巴”。

他称，范太即将卸任，在位的王志民表达了中央政府的取态就是想通过中联办，继续介入和影响香港的管治。

新民党的叶刘淑仪则表示，“中西环合作”是大势所趋，因为香港的经济、科技、青少年出路等发展，以至如“一带一路”、大湾区等发展，都需与中央政府有更紧密合作。

她表示，“中西环合作”非干预内政，而是互相合作、配合和支持，“事实上特区政府的能力有限，很多事的确需要中央政府支持”。

叶刘强调，在立法会内拉票应由政府负责，“政府请这么多政助（政治助理），当然应由政府负拉票的责任”。

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