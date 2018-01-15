丁守中“四顾茅庐” 罗智强力挺出选台北市长

原有意参选2018年台北市长选举的台湾总统府前副秘书长罗智强，因面簿粉丝数未达标自行宣布退选。罗智强昨天（14日）进一步表态，自己支持另一名有意参选台北市长的中国国民党前立委丁守中，并出任丁守中的青年及网络总策划。

据中通社报道，罗智强在2016年曾宣布分“三阶段”投入2018台北市长选举，并设定以2017年底前、面簿粉丝页累计按赞数达100万，作为是否投入中国国民党台北市长的初选门槛。

但期限过后，罗智强的粉丝专页只有约91万多个赞数，未超过100万赞数门槛。因此，罗智强随即宣布退出。

罗智强昨天更表态说，自己将转而支持丁守中，并出任丁守中的青年及网络总策划。

罗智强表示，自己拜访基层时，曾问各方对台北市长人选的看法，大家都会提到如果2014年由丁守中代表国民党参选，就没有今天的台北市长柯文哲。

罗智强说，他是被丁守中“四顾茅庐”的诚意打动，决定以义工无给职的身分担任丁守中的青年及网络总策划，帮助丁守中的青年政策规划与网络宣传。

丁守中表示，罗智强在国民党内是经营社群网络的好手，先前也曾为了准备参选台北市长，走访欧美45个城市，对台北竞争力衰退，有很深刻感触与忧心。

丁守中表示，相信罗智强担任竞选团队中的青年及网络总策划，绝对能协助他宣扬政见理念。

免费试阅14天