圆明新园2019年7月全面对外开放

83岁的横店集团创始人徐文荣近日表示，总占地7000多亩、总投资300亿元人民币（61.64亿新元）的圆明新园，将在2019年7月全面对外开放。

据新华社今天（15日）报道，徐文荣说：“我第一次参观圆明园遗址，看到满目的残垣断壁，非常心痛，当时就有了重建的想法。”

据报道，横店集团六年前提出重建圆明园的设想，引发各方争论。历史上，圆明园几经侵略者火烧、劫掠，只余残垣断壁，后人只能通过残迹来想象昔日“万园之园”的风采。

徐文荣现今则要以影视基地和主题公园的形式，在南方“再现”这座皇家园林。横店圆明新园坐落于浙江省的横店镇——中国最大的影视剧拍摄地之一。

新园将历时五年基本建成，分为新圆明园、新长春园、新绮春园、新畅春园四大园区，复建了北京圆明园84%的建筑景观。圆明园中标志性的“大水法”、“生肖水力钟”、“海晏堂”等景观建筑，都一一参照留存的图纸被修复建成、使用。

圆明新园运营团队负责人表示，除了作为影视拍摄外景地，横店圆明新园的建成，最重要的意义，仍是用另一种方式还原历史。

经过20多年的发展，横店镇已复建了秦王宫、清明上河图、明清宫苑等中国不同历史时期的楼宇宫阙、街头巷陌。

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