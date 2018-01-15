南京建筑地盘塌陷40米大坑

在香港上市的龙湖地产，其位于江苏南京江宁区的建筑地盘昨天（14日）清晨突发塌陷，现40米大坑，所幸现场无人作业。不过，附近公寓楼摇晃明显、百余居民都被紧急疏散。

据《星岛日报》报道，有关部门昨午通报称，事故原因是“雨水以及周边地形情况复杂有关，不是施工不当”。但有民众提出质疑，指去年施工开始后，居民楼便出现裂缝和漏水现象。

据报道，事发地点为南京江宁竹山路龙湖地产开发的商业地盘。据临近的三六零号楼房居民称，昨天清晨4时30分左右，地盘发出三次响声，房屋突然开始晃动，将居民从熟睡中惊醒。

上述居民说：“一家人起来后就急急忙忙地往楼下走，楼下的电线杆也坏了，楼内停电，我们只能穿着睡衣，开着手机电筒摸黑下楼。快中午时他们安排了附近的三个宾馆让我们住，每天补贴100元（人民币，20.5新元）吃饭。”

现场视频和照片显示，地盘中的一处大型水泥支撑建筑物断裂，数个挖掘机也被掩埋陷进了大坑中，所幸由于工人还没有作业，所以没有造成伤亡。

三六零号楼四单元受塌陷影响最明显，已出现歪斜，180名居民已经全部被紧急疏散。

江宁区建工局质监站昨午公布初步调查结果，指塌陷的建筑物只是基坑“支护体”，长度为40米，宽度15米左右。

塌陷原因则与近期雨水以及周边地形情况复杂有关，不是施工不当造成，但承诺将进一步深入调查。另据监测数据显示，附近居民楼楼体未发现异常。

对于官方解释，当地居民和网民并不买帐。三六零号楼的多位居民去年4月就向电视台反映，自家墙体出现开裂、渗水，怀疑与附近龙湖地产施工有关。

当时江宁区住建局仅表示，附近的蓝天小区也有相似问题，已有第三方检测机构进行检测。

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