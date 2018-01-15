泰国快艇爆炸 总领馆核实中国游客伤情

一艘载有27名中国游客的快艇，昨天（14日）在泰国南部甲米府皮皮岛海域起火爆炸，中国游客均有不同程度受伤，其中五人重伤。船上一名泰国人因严重烧伤导致死亡。

新华社今天（15日）引述中国驻泰国宋卡总领馆证实，截至目前，22名受轻伤者已无大碍，正在准备接受进一步检查。

五名重伤者则已无生命危险，其中两人双手和双腿被烫伤，需住院观察；一名伤势较重者正在医院重症监护病房接受治疗。另一名年纪较大者及一名烧伤面积较大者，可能需要较长的恢复时间。

据悉，总领馆得知消息后立即派人赴事发地看望伤员，敦促医院全力救治，联系警方调查事故原因，并敦促旅游警察和游客协助中心派人赴现场提供协助。

据泰国媒体报道，该快艇当天前往皮皮岛途中在维京洞穴附近发生故障，船长到艇尾检查发动机时爆炸突然发生。

艇上一名泰国人因严重烧伤导致死亡。爆炸原因很可能是快艇漏油。

普吉泰中旅游协会透露，这27名中国游客均来自南京。

目击爆炸的一位中国兰州游客张先生昨午表示：“当时浓烟冲天，完全没想到是船爆炸冒出的烟。”

据报道，张先生刚结束皮皮岛的行程，准备乘坐快艇前往帝王岛，在事故现场200米外看到了快艇爆炸后浓烟滚滚的一幕。

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