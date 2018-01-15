王毅驳斥“中国融资增加非洲国家债务论” 称非洲人民心中有杆公平秤

针对国际上有人称中国向安哥拉等非洲国家提供融资，增加了有关国家债务负担且背后有政治考虑，中国外交部长王毅表示，这种说法别有用心，完全是不实之词。

据中国外交部官网发布的消息，王毅在罗安达当地时间昨天（14日）与安哥拉外长奥古斯托会谈后共同会见记者时，作出上述表示。

王毅指出，随着中非合作近年来的日益拓展和深入，中方的确在融资方面加大了对非洲国家的支持。

王毅表示，需要强调的是，中方在此过程中始终遵循了几个基本原则，首先是响应非洲自身发展的需要。

他指出，任何国家的经济起飞和工业化初期阶段，都有巨大的资金需求，非洲当然也不例外。中方依据非洲国家提出的意愿，在力所能及的范围内给予融资支持，对非洲各国的经济社会发展起到了雪中送炭作用，受到了各国一致肯定和欢迎。

王毅指出，二是从不附加任何政治条件。中国同非洲国家一样，都有过被外国掌控经济命脉，进而遭受不公正待遇甚至被剥削压迫的惨痛经历。因此，中国对非洲无论是援助还是合作，都绝不会搞西方国家那一套，更不会强加于人，而是始终尊重非洲、帮助非洲，义利相兼，以义为先。

三则是坚持互利共赢的原则。王毅说，中非合作本质上是南南合作，南南合作的一个重要特点就是平等相待，互利共赢，这样才能真正持续和长久，实现双方的共同发展。为此，中国给予非洲的资金支持，都要经过认真的可行性研究和市场化论证，以确保每一个合作项目都能取得应有的经济和社会效应。

王毅强调，当前一些非洲国家的债务是长期积累的结果。而解决债务问题的思路也已经明确，这就是走可持续发展之路，实现经济多元化发展。

王毅表示，中方对此予以坚定支持，并愿为非洲提高自主发展能力，实现经济社会发展良性循环继续做出中方的努力。

他也说，中方高兴地看到非洲经济去年已触底反弹，非洲国家都意识到可持续发展的重要性。非洲的发展依然大有希望。

王毅表示，中国有句俗话：鞋子合不合适，只有脚知道。对于中国的对非合作，最有发言权的是非洲。

他也引述中国还有句话叫做：公道自在人心，并指到底谁才是真心帮助非洲，谁才是非洲最可信赖的伙伴，非洲人民心中有杆秤，自然会得出公正的结论。

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