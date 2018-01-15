中国央行副行长殷勇：人民币国际化空间巨大

中国人民银行副行长殷勇昨天（14日）表示，人民币的国际地位当前，远低于中国经济在全球经济当中所占的体量比重，人民币的国际使用还有巨大发展空间。

据中新社报道，由中国金融四十人论坛（CF40）主办的第二届金家岭财富管理论坛14日在青岛开幕，殷勇在论坛上作出上述表示。

据报道，中国GDP目前占全球GDP约15%以上，进出口总额也占全球进出口总额约11%以上，在全球经济、贸易和投资中占重要份额。不过，人民币在国际体系中还处在一个相对较低的水平。

殷勇举例说：“在国际清算总量中，人民币使用量大概只有1.8%左右；在全球外汇交易总量中，按可比口径调整后，人民币大约在2%左右；人民币占全球外汇储备也才刚刚超过1%。可以说，人民币在国际体系中的使用程度和中国经济的国际地位相比的确还有比较大的差距。”

殷勇表示，从全球投资组合、优化全球投资配置的角度来看，市场对人民币资产有巨大需求。

他说：“总体来说，金融市场和实体经济都存在着进一步扩大人民币国际使用的自然需求。”

殷勇认为，“一带一路”倡议为人民币国际化提供了重要的战略机遇。

他说：“在这个区域中，人民币的实际收付金额占中国和这些区域贸易总量的比例目前只有14%，低于总体25%的水平。尤其是其中55个国家，人民币的使用占比还在5%以下，继续发展空间非常大”。

据报道，中国金融四十人论坛（CF40）成立于2008年4月12日，是中国最具影响力的非官方、非营利性金融专业智库平台。

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