电影《前任3》成黑马引关注 专家：爆发力源于与观众情感互动关系的建立

截至昨天（14日），上映前不被看好的中国电影《前任3》票房已突破17亿元（人民币，下同，3.5亿新元），令人意外地完胜之前的大导演作品《妖猫传》和《芳华》。此外，该片也毫无悬念地击败同期上映的拥有“流量”阵容的《妖铃铃》《二代妖精》《解忧杂货铺》，在2018年新年之初，呈现出中国此间院线的一大“奇景”。

据中新社报道，事实上，此番贺岁档自前期开始就不乏引人关注的本土热点制作，从冯小刚“为自己创作”的情怀大戏《芳华》，到陈凯歌多年磨一剑的古装大片《妖猫传》。

此外，从袁和平、徐克联袂打造的《奇门遁甲》，到吴君如召唤香港内地几乎所有喜剧名演出山的《妖铃铃》，还包括成龙的《机器之血》、流量明星担纲的《二代妖精》和《解忧杂货铺》。

海外方面，有此前已在北美成为热门大片的《星球大战8》。然而，亮点满满的排片表最终却上演了《前任3》成为强力“黑马”的脚本。

据报道，《前任3》由韩庚和郑恺两位演员担纲，此外，主创皆为新人。电影以喜剧形式讲述了两位男主角在与女友分手之后由放纵到反思的历程。

虽系续集作品，但前作2014年上映的《前任攻略》票房1.29亿元，2015年上映的《前任2：备胎反击战》票房2.51亿元，《前任3》可以说绝无口碑和热度可以继承。

但就是这部电影，已创造了内地爱情片的票房新高点，甚至上映八天票房仍能碾压《星战8》首日成绩、创造了连续多日票房占比超过50%的数据奇迹。

对此，中国电影家协会秘书长饶曙光受访时表示，《前任3》选取了人们感情生活中颇具共性的感情点。

饶曙光说：“这个点首先就很有话题性，也许它的解读确实有争议，而争议对电影票房是有益的。到目前为止，中国电影的票房与其创造的话题性有很大的关系，甚至可以说，话题多少和热烈程度在一定程度上决定了票房。”

尽管票房火爆，但《前任3》在豆瓣上的评分只有5.8。有不少评论认为该片流于粗俗浅薄。

据调查，截至昨天，在《前任3》的观影人群中，来自一线城市的人群占比为12.3%；三、四线城市观影人群合计占比达48%。有观点认为，《前任3》由“小镇青年”撑起了票房，“小镇青年”的审美与偏好成为关注的焦点。

对此，饶曙光表示：“三、四、五线城市观众与一、二线城市的观众在观影经验上确实有非常大的差异，他们中大多数属于新观众群体，同时对大都市有他们独特的想象，能满足他们这种想象的电影易于获追捧。”

饶曙光强调，尽管仍存在不少问题，但在《前任3》成为“黑马”的背后，其实最强劲的动力源于其比较成功地建立了与观众的感情互动关系。

饶曙光说：“中国电影的生命力、乃至核心竞争力，就在于与本土电影观众的亲密关系，可以触发情感、思想、价值观等多方面、多层次的良性互动交流，形成独特的观影体验和现象。我们的创作者在这方面应该有更加清醒的认识。”

他指出，之前票房火爆的《战狼2》和《羞羞的铁拳》，也正是在与观众的互动方面都抓住了核心点。

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