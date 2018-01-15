微信之父张小龙：微信不会看使用者聊天记录

针对外界近日对微信使用者资讯安全问题，腾讯高级副总裁、微信之父张小龙今天（15日）表示，微信是不会看使用者聊天记录，微信发布的第一天，就已这样设计。

据观察者网报道，张小龙在腾讯举办的2018微信公开课上作出上述表示，并透露微信团队即将推出订阅号应用（app），未来作者可以在手机端更新自己的订阅号。

对于微信使用者聊天记录是否涉及隐私，张小龙表示，在设计这个产品最初的时候，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾建议他说，从安全性角度，微信所有聊天记录都不保存是最好的。

张小龙指出，很多用户质疑，微信竟然连云端同步的能力也做不到。但微信想说，系统里没有聊天记录才是最安全的。

此外，微信也没有其他侵犯用户隐私的行为，包括从来不会给使用者发骚扰资讯。

在技术层面，根据微信“隐私服务协定”，微信采用了SSL加密技术保护资讯安全。据了解，采用该种技术时，伺服器方是可以查看资讯内容。所以微信能看到使用者聊天记录，但是并不会这么做。

此外，对于iOS端微信订阅号内赞赏被关闭一事，张小龙表示，微信团队和苹果公司经过沟通后，已经解释清楚“红包”这一具有中国特色的产品。这也促使微信团队思考，把订阅号文章的赞赏改成以面对作者为主，未来订阅号将会增加作者栏。

他指出，作者未来可以面向更多帐号投稿，而订阅用户可以查看作者的文章。

张小龙也否认了微信订阅号要改版成资讯流。他说：“我们要帮助用户提升订阅的阅读效率，但并不意味着我们要做资讯流。”

另一方面，张小龙在现场也玩起了最近风靡的微信小游戏“跳一跳”，现场成绩近1000分。

张小龙透露，自己上个星期打到了6000多分。他表示，自己分数之所以高是因为有很多时间来练习，并指“跳一跳”可以让自己放松和平静。

张小龙称，做小游戏本来是当做一个demo来做的，很匆忙。但“跳一跳”超出了预期，DAU（日活跃用户数）到了1.7亿。

不过，“跳一跳”火了之后，出现了很多外挂。张小龙表示，这对每天练习的人是不公平的，微信正在对这些外挂进行打击，并采取了很特别的方法，比如看使用者是否有成长曲线。

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