台专家倡炸三峡大坝 黄智贤：是反人类罪连想都不可以

台湾淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云前天（13日）在北社演讲，建议台湾应朝国防经济发展，例如优先部署1000枚中程导弹，“两枚就可炸掉三峡大坝”。对此，台湾作家、政治评论人黄智贤今天（15日）表示，用导弹炸掉中国大陆的三峡大坝这种事“连想都不可以想”。

据联合新闻网报道，黄智贤在面簿撰文，指任何人对于上述言论都必须严厉谴责。她说：“用导弹炸掉三峡大坝这样的事，连想都不该想，一丝念头都不可以有。这是反人类罪”。

黄智贤指出，不管苏紫云的本意是否只是拿来举例，这是连举例都不可以的。她说，这样残忍的设想，根本连一丝念头都不可以有。

黄智贤说，台湾要以军事手段和大陆对抗，根本就是痴人说梦、以卵击石。用1000枚导弹来对准大陆，最后保证的，只会是台湾的生灵涂炭。

她表示，大陆上14亿中国人，根本就是台湾人的同胞。台湾人本来就是中国人，只是因为历史和政治的悲剧，分裂了国家。

黄智贤质问说，民族内战的苦痛，难道还没受够？

她表示，连拿伤害一个大陆同胞的事来说嘴都不可以，更何况是要损伤几千万几百万同胞，让生灵涂炭。

黄智贤也称，退一万步讲，就算搞“台独”不想做中国人，对任何人类也都不允许有这样的想法。

她指出，这是一个人性的问题，该台专家这样的说法，让人悲痛愤怒。

黄智贤表示，对该说法予以谴责，同时也“向大陆同胞道歉”。

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