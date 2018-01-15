曾庆红不再担任重庆市委常委

中国经济网今天（15日）引述中共重庆市委党建门户网站“七一网”的信息，指曾庆红不再担任重庆市委常委。

据其公开简历，曾庆红生于1962年4月生，江西兴国人，大学，哲学硕士。她1983年9月参加工作，1984年7月加入中共。

1979年9月—1983年9月 江西大学哲学系马列基础理论专业学习

1983年9月—1984年10月 江西省信丰县同益人民公社同益乡文教干事

1984年10月—1991年11月 江西省赣州地委讲师团教员

1991年11月—1992年7月 江西省赣州地委宣传部文教科副科长

1992年7月—1992年10月 江西省上犹县委宣传部部长

1992年10月—1994年7月 江西省瑞金县委常委、宣传部部长

1994年7月——1996年1月 江西省赣州(县级市)市委常委、宣传部部长

1996年1月—1996年6月 江西省赣县县委副书记

1996年6月—1998年4月 江西省龙南县委副书记、县长

1998年4月—2002年11月 共青团江西省委副书记(1997年09——2001年01南昌大学哲学系行政管理专业在职学习，获哲学硕士学位)

2002年11月—2006年11月 江西省萍乡市委副书记

2006年11月—2008年3月 江西省萍乡市委副书记、市长

2008年3月—2008年12月 江西省吉安市委副书记、市长

2008年12月—2011年8月 江西省九江市委副书记、市长(其间：2010年09——2011年01中央党校第29期中青年干部培训班学习)

2011年8月—2013年1月 江西省委组织部副部长(正厅级)

2013年1月—2013年6月 江西省副省长

2013年6月—2017年9月 重庆市委常委、组织部部长

2017年9月—2018年1月 重庆市委常委

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