俄手机市场最受欢迎榜：华为第三 仅次三星苹果

俄罗斯最大的电商公司МТС近日公布的数据显示，华为继三星和苹果之后是俄罗斯智能手机市场上的第三大最受欢迎品牌。

据环球网报道，资料显示，2017年俄罗斯智能手机销售量较2016年增长6%，达到2840万台。据专家指出，这是一个创纪录数值。销售额增长了17.3%，在过去一年中零售商出售了价值3860亿卢布(约合90.62亿新元)的移动设备。

根据有关数据统计，去年2017全年，华为手机在俄罗斯智能手机市场的销量份额达到了9.6%，销售总额占到了总金额的8.5%，这是华为手机在俄罗斯历年来最好的成绩，相较于2016年销量增长了5.3%，而销售金额增加到了4.7%。

俄罗斯最受欢迎的智能手机品牌还是三星，其销售量所占份额为25.2%，一年增长3.5%，销售额占29.2%。2017年苹果iPhone销售量占12.8%，增长1.7%，销售额占34.4%，增长0.5%。

虽不敌三星，屈居第二位的iPhone在俄罗斯2017年销量份额为12.8%，但销售金额却达到了恐怖的34.4%，专家分析称，iPhone的高单价确实贡献很多!

专家还指出，小米公司设备销售量也有所增长，在俄罗斯的销售量上跻身五大生产商，销售量占3.9%，增长3.3%，销售额占3.7%。

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