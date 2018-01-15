台专家倡炸三峡大坝 台作家洛杉基：台独信仰狂热到失去人性

台湾淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云前天（13日）在北社演讲，公开主张台湾应优先部署1000枚中程导弹，“两枚就可炸掉三峡大坝”引发外界批评。台湾作家洛杉基今天（15日）在面簿贴文质疑说，台总统府、国安局、国防部等单位，对此竟然都默不作声，无人愿意出面澄清，阻止这种挑衅语言继续扩大，难道是在默许？

据联合新闻网报道，上述贴文质问说，尽管绿色媒体如何“妖言惑众”，不断报道那些所谓军事专家、立委、名嘴所说，可以用火箭、导弹就摧毁坦克、三峡大坝的无稽之谈，但这种“狂妄无知自大的政府”“为台独信仰狂热到失去基本常识与人性的教授专家”，以及“近似恐怖份子以犯了万国公罪还洋洋得意的名嘴”，他们心中除了“台独”信仰，是否已经完全没有了基本人性的残留？

他指出，号称用几枚导弹就可炸毁三峡大坝，让百万无辜人民被洪水淹死的这种谬论，始作俑者竟是一名“名嘴”。该名嘴敢如此胡说，是为了抢收视率，还是向“台独”政府讨官做，也没人知道。

据观察者网前年12月报道，台湾名嘴黄创夏当时在台政论节目《关键时刻》中声称：“三峡大坝是中国（大陆）的一个罩门，只要击中三峡大坝，整个中国（大陆）百万人可能瞬间死亡，上海立刻就会被淹没。”

洛杉基指出，现在又有一个号称是大学教授兼军事专家的“苏某”（苏紫云），全程用闽南语演说，也附和了语不惊人是不休的“黄名嘴”（黄创夏）所言不虚，用意就让人不可思议了。

洛杉基说，正如几位军事专家的评论，即令台湾的“雄三E”飞1200公里到三峡大坝，其所能承载的弹药重量也有限，恐怕两枚导弹还无法炸毁大坝。他质问说，如果要飞几十枚导弹过去，有谁能保证每颗都能直接命中？

此外，洛杉基质疑说，退一万步说，就是真的把三峡大坝炸毁了，死了数十万到百万无辜中国人，包括在长江流域工作的千万名台胞，难道大陆的军队就垮了吗？如果没垮，他们还会对已经失去人性、杀人如麻的“台独”军队，手下留情吗？

洛杉基表示，损失百万人不会让大陆军队失去战斗力，如果对岸“以牙还牙”，让台湾也损失数十万到百万人，那台湾必然成为一座“荒岛”，届时“还有什么人，包括立委，还会留下来拿着红隼火箭来阻止大陆坦克大队，上岸扫荡残余势力？”

洛杉基指出，最近看到“台独”份子，无论政客、教授、名嘴，异口同声地挑衅对岸，说起用导弹屠杀对岸百万人民还面带微笑，一副幸灾乐祸的表情。

他表示，这直教人怀疑，这些“独派”难道都中了邪？以为大陆真的只是“纸老虎”，“几枚导弹就能让‘纸老虎’烧毁？”

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