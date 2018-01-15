解放军核潜艇也开始绕台 中国军评：093B突现身发出两大信号

中国军事评论员陈光文今天（15日）在新浪军事撰文引述分析认为，中国海军的093B型核潜艇近来从南沙－巴士海峡－太平洋－宫古海峡－东部海域到泊靠军港，是继早前轰-6K和图-154，以及伊尔-78等战机“绕岛”后，中国海军利用先进核潜艇进行水下“绕台”“绕岛”（钓鱼岛，日本称尖阁诸岛）的新举措，其意义十分重要。

陈光文指出，此举意味着，未来不管是发生国家统一之战，还是海上主权冲突，093B型核潜艇都将担负水下主力突袭重任。同时，093B型核潜艇的公开现身，也间接证实095型核潜艇已经下水或服役。

他表示，这对于日益崛起的中国海军来说是个“大喜讯”。

据报道，隶属中国海军的核潜艇上周四（11日）驶入钓鱼岛附近水域，上周五（12日）下午在东海的国际水域浮出水面，并高挂中国国旗五星红旗。

参考消息昨天（14日）引述日本防卫省网站上周四表示，日本海上自卫队第六护卫队所属驱逐舰“大波”号，以及第五航空群所属P-3C巡逻机，上周三（10日）下午在宫古岛东北偏东毗连区，确认一艘水面下潜航的潜艇。

此后，该潜艇持续向西北航行，并于上周四上午驶出宫古岛东北偏北的毗连区，进入中国东部海域。其后，该艇又进入钓鱼岛附属岛屿赤尾屿毗连区，并于上周四下午驶离。该艇是中国海军目前装备的093B型核潜艇。

陈光文指出，细看中国093B型核潜艇的航行路线，就可以发现，这艘中国最新型的核潜艇是从台湾西部进入宫古岛附近海域的。也就是说，该潜艇很有可能是从南沙海域经过巴士海峡，进入西太平洋，然后再从西太平洋经过宫古海峡驶入中日争议海域。

为展示此次093B行动的意义，该艘核潜艇上升起了中国国旗。陈光文表示，升国旗的意义就是要告诉外界，中国新型093B核潜艇是从外洋前来的。

他指出，这对于未来的战争十分重要，未来中国海军的攻击不止来自于大陆。此外，对于国家统一和海洋争端，中国核潜艇是当然的主角。

另一方面，此次中国海军的093B型核潜艇十分抢眼的最主要原因，就是这是中国近年刚刚服役的最先进攻击核潜艇。据外媒确认，093B型攻击性巡航导弹核潜艇是093原型和093A型的升级版，最主要特点就是围壳后部的隆起状巡航导弹模块凸起。

该级艇主要升级改进为改善静音能力、加装巡航导弹垂发模块、换装更先进的舷侧声吶阵。

此外，巡航导弹垂发模块能够兼容发射鹰击-18反舰导弹、长剑-10巡航导弹、鹰击-63反舰导弹等至少三种重武器，从而使该舰具备执行多样化军事任务的能力，可进行反潜、反舰、打击航母和对陆攻击等任务。

陈光文指出，从此次新闻报道的情况来看，093B型核潜艇在从巴士海峡进入太平洋时，美日都没有发现，由此可见其静音能力已非常了得。

在大洋巡逻了数十天之后，093B型核潜艇开始返航，此时中国海军决定向外界（实际就是向美日）披露这艘潜艇的航行路劲。

该潜艇于是在进入第一岛链前，开始接近海面航行，日本护卫舰和P-3C反潜机由此才“发现”了目标。当093B型核潜艇航行到中日争议海域时，该艇更开始大摇大摆的浮出水面航行，还干脆直接挂出了中国国旗，这里面的用意不问自知。

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