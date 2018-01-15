春节临近茅台更难求 堪比抢春运火车票

农历春节临近，中国白酒市场进入消费黄金档期，贵州茅台即使加价、增投供应，仍旧“一瓶难求”，有网民熬夜在几大电商平台秒杀，也拼不过黄牛软件扫货。

联合新闻网今天（15日）报道指出，春节前后要买到茅台酒，难度堪比抢春运火车票。

报道引述《中金证券研报》显示，茅台酒在上海、江苏和安徽三地市场缺货严重，高端烟酒零售终端普遍只有零散的飞天茅台销售，约1600元（人民币，下同，328.44新元）一瓶。官方零售价则为1499元一瓶。

另据香港《经济日报》报道，北京多处零售点目前已为断货状态，有的库存也很低，不超过五瓶。一家位于北二环的烟酒专卖店，售货员指现在茅台“一天一个价”，前段时间卖过1400多元、1600多元，现在的价格是1850元。

该售货员透露，去年该店里飞天茅台断货好几个月，如今刚刚续上货源，但库存也不超过三瓶，如要买四五瓶的话，需提前一天致电预货，多买不打折。

另一家位于王府井的烟酒专卖店里，飞天茅台零售价格为1600元。老板蒋经理坦言，若买三瓶其手里还有，若是要买一箱（六瓶），实在没有那么多了。

贵州茅台从去年开始，力推电商平台平抑市场价格。但在线上商城，电商平台设置的抢购环节让“黄牛党”有机会利用抢票软件，抢茅台购酒订单赚钱。

不过，茅台云商上反黄牛系统能力有限，只是管控了重复地址和多次刷单，并不直接对ID进行管理。因此，“黄牛党”伺机炒酒，让网上“抢茅台”就像抢春运火车票一样难。

有数据显示，2017年“双12”当天飞天茅台在几大电商平台上出货超过20万瓶。但有消息传出，这些茅台酒大部分都是回流到经销商或囤积在炒酒客手中。

茅台电商公司相关人士公开回应说，20万瓶为云商“双12”的投放量，目前共计有8.7万名“黄牛”已被识别并拦截。2017年直接拦截“黄牛”用户48.7万人，预约拦截“黄牛”用户7.3万人，关闭异常订单5.32万笔。

该负责人表示，茅台电商公司运用了包括阿里WAF蚁盾、腾讯天御及茅台电商自有异常用户识别模型，覆盖了机器、社交、故意伪造等多个方面。对用户下单前进行了严格的甄别筛选，并与政府相关部门积极对接，就“黄牛炒单”现象进行打击。

茅台集团董事长袁仁国日前在全国经销商联谊会上，呼吁经销商不要推高茅台酒市场价格，让消费者真正喝起来。他强调，基于茅台酒是用来“喝”和“储存”的，要理智对待价格，茅台酒不是用来炒的。

据报道，农历春节将至，茅台计划投放不少于7000吨茅台酒、6000吨系列酒，但不知当中多少真正落入消费者手上。

免费试阅14天