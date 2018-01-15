台湾食品入口大陆　标台湾“区”才准入关

年关将近，中国大陆内需食品大增，但台湾的出口厂家只要印上“产地：中国台湾”均卡关，甚至被中国海关人员查封、销毁，一定要标示“台湾区”或“中国台湾地区”才行。

据《自由时报》报道，民进党立委李俊俋则指出，中国最近“以经促统”、“以经逼统”的小动作不断，不但逼迫国际厂牌不得将台湾列为国家， 也对“中国台湾区”的字眼斤斤计较，这些都无助于两岸之间的往来，这些小动作只会将台湾越推越远，更严重破坏台商生存的权利。政府必须严正面对此一发展，迅速研议保障台商的方式。

小美冰淇淋、义格实业董事长吕明炎昨表示，去年底他接任彰化拓销协会理事长，迄今至少接到三件台湾食品销往中国大陆卡关消息，全是台湾的业者在不知情下，外包装采用“产地：中国台湾”字样，结果东西到了中国大陆海关的边境管制站，全部被销毁。

立委批中“以经逼统”小动作 适得其反

他表示，过去国民党执政时期，双方关系较为缓和，标示“中国台湾”也无所谓，但现在一定要标示“台湾区”或“中国台湾地区”才能过关。而发生类似卡关情况，主要在中国福建省沿海的平潭、厦门、大嶝三个口岸。

他说，一旦物件被销毁，对于厂商而言，就是整批货没了，因“一字之差”重印外包装，有人一次损失就是三、四百万。在中国大陆做生意，原本就有风险，但这种“一字之差”，竟会引发上百万损失的风险，实在让生意人匪夷所思。

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