中国国务院同意撤销深圳特区管理线

据中国政府网消息，中国国务院于2018年1月15日发布《关于同意撤销深圳经济特区管理线的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，为促进深圳经济特区一体化发展，结合特区建设发展面临的新形势新使命新任务，同意撤销深圳经济特区管理线。

据每日经济新闻报道，深圳市经济学会副会长，南山区政协委员邓志旺表示，这个政策（同意撤销深圳经济特区管理线）对于深圳而言是好消息。

据了解，深圳经济特区管理线于1982年经国务院批准设立，东起深圳盐田区梅沙背仔角，西至宝安区南头安乐，全长84.6公里，以铁丝网、关卡等不同的形式围起。这道线把深圳分为特区内和特区外，俗称关内和关外，这道关卡，也就成了人们常说的“二线关”。

深圳经济特区管理线在建设之初，主要承担两项基本职能：一是对进出特区的货物进行检查，打击走私活动；二是对往来人员进行检查，防止偷渡行为。近30年来，特区管理线为维护深圳经济特区社会治安、减轻粤港边境一线管控压力发挥重要作用。

2010年，国务院批准深圳经济特区范围扩大，并明确“暂时保留现有的特区管理线，不再新设。今后视发展需要，由广东省有关部门提出特区管理线处理办法，按程序报批”。2013年，深圳市发改委宣布开始推动撤销“二线关”有关工作。

邓志旺表示，“实际上，这是一个历史遗留问题，因为在2010年时，深圳经济特区就已经正式扩容，范围从原来的罗湖、福田、南山、盐田四区扩大到全市，‘二线关’已经没有存在的意义。现在深圳一体化发展加速，且深圳作为粤港澳湾区的核心城市，它要更好地服务于整个湾区且往外辐射，取消‘二线关’具有重要意义。”

《批复》指出，广东省和深圳市要认真做好经济特区管理线撤销相关工作，并以此为契机，实施深圳全市域统一的城乡规划建设管理，进一步优化城市功能布局，完善交通基础设施，推进节约集约用地，强化环境保护和生态建设，有序提升公共产品和服务供给水平，实现更高质量的城市化，为新时期超大城市规划建设管理运营积累经验、当好示范。

国务院要求，深圳经济特区管理线撤销后，要进一步加强粤港边界一线管控，强化基础设施建设，确保粤港边界持续稳定。

《批复》明确，国务院有关部门要按照职责分工，支持广东省和深圳市做好撤销深圳经济特区管理线相关工作。

广东体制改革研究会副会长彭澎表示，“其实一直都有提撤销深圳经济特区管理线。原来深圳市比深圳特区大，但是到后来整个深圳都属于深圳特区了。对于深圳而言，撤销深圳经济特区管理线，可以更好地做全区域的功能设计和规划，对于全市的土地资源合理化应用和土地价格的平稳，都有一定意义。”

此外，这也有利于深圳的整体规划，尤其是道路、产业等。深圳特区范围扩大后，客观上要求道路、给排水、污水处理、通讯线路、市政公园等基础设施统一规划、统一建设和统一管理，但深圳经济特区管理线的存在，在城市中心地带造成人为分隔。

邓志旺解释说，“可能释放出大量的土地，以前‘二线关’周边的很多区域被隔断了，空间也浪费了，取消了‘二线关’意味着周边的土地可以重新纳入规划建设之中，提高土地的利用效率。”

综合开发研究院旅游与地产研究中心主任宋丁表示，“第一，撤销深圳经济特区管理线可以大大加快原关内关外的一体化步伐；第二，深圳经济特区管理线比较长，中间有几个关口，加上沿线部位其实有很大空间，特别是几个重大关口如梅林关口占用的空间很大。实际上，管理线沿线都在市区中央地带，不能合理开发，撤销后将有利于管理线沿线的空间发展，把土地有效地统一利用起来；第三，由于这条线撤销，在粤港澳大湾区的大框架下，将进一步强化了和香港的有效互动。”

免费试阅14天