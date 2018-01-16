赵乐际：把政治上蜕变的两面人及时辨别出来、清除出去

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际表示，坚决维护中共总书记习近平在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。此外，也坚持以政治建设为统领，聚焦解决“七个有之”问题，把政治上蜕变的两面人及时辨别出来、清除出去。

据中新社昨天（15日）报道，经中共中央批准，中央纪委举办十九届中央纪委委员学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”和中共十九大精神研讨班。赵乐际在研讨班开班式上作出上述表示。

他强调，要努力把十九届中央纪律检查委员会建设成为“对党忠诚、敢于担当、本领高强、清正廉洁”的“坚强战斗集体”。

赵乐际指出，做好当前和今后一个时期纪检监察工作，要站在新时代历史方位，研究思考、深入推进今后五年中共纪律检查工作，深刻把握纪检监察工作的根本目标、主要任务和工作主题，切实担负起协助中共党委推进全面从严治党的重大政治责任。

此外，准确把握党章赋予纪委的职责定位，强化监督执纪问责，坚决维护习近平在中共中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚持以政治建设为统领，聚焦解决“七个有之”问题，把政治上蜕变的两面人及时辨别出来、清除出去。

赵乐际也指出，着力解决群众身边的腐败和作风问题，让群众在全面从严治党中有更多获得感。坚持惩前毖后、治病救人方针，深化运用“四种形态”，强化监督执纪的政治效果、纪法效果、社会效果。坚定不移、精准有效惩治腐败，推动反腐败斗争从压倒性态势向压倒性胜利转化，深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。

赵乐际表示，中央纪委委员是职务不是荣誉，要带头坚定理想信念、带头对中共忠诚、带头担当作为、带头提高本领、带头锤炼作风。既严格要求自己，又领好班子带好队伍，用铁的纪律打造让中共放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

据报道，十九届中央纪委委员和不是十九届中央纪委委员的中央纪委派驻纪检组组长、中央纪委机关副部级巡视专员等，参加了上周六（13日）至昨天举办的研讨班。

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