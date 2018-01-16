刘鹤月底率团赴达沃斯论坛 迹象显示将出任副总理

中国外交部发言人陆慷昨天（15日）在北京例行记者会上宣布，应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布的邀请，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将于本月22日至25日，将出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2018年年会。

网媒“香港01”引述外界认为，这是刘鹤将担任中国主管经济财政领域副总理的最新迹象。

据报道，刘鹤过去几年以中央财经领导小组办公室（中财办）主任的身份，陪同中共总书记、国家主席习近平参加各种活动，是习近平的首席经济智囊。刘鹤晋去年10月中共十九大升为中央政治局委员后，仍担任中财办主任。预料3月国务院、全国人大换届后将出任副总理新职。

达沃斯世界经济论坛会将于1月23日至26日在瑞士达沃斯举行，此次会议主题为“在分化的世界中加强合作”。 美国总统特朗普将亲率高级代表团前往瑞士出席会议，让外界大感意外。在过去近20年时间里，还没有一位在任的美国总统出席过达沃斯论坛。

被美国轻视的达沃斯论坛，一直是中国发挥自我影响力讲好中国故事的世界舞台。特别是习近平去年曾高调出席。香港01指出，特朗普的意外出行被外界看作是以实际行动，再次向世界发出信号与中国角逐。

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