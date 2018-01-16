陆慷：印方表态再次表明印军非法越界性质明确

中国外交部发言人陆慷昨天（15日）在北京例行记者会上表示，印度高级军官的表态再次表明，印军去年非法越界行为的事实非常清楚、性质明确。洞朗属于中国。

中新社引述据印度媒体报道，印度陆军参谋长拉瓦特上周五（12日）在记者会上宣称，虽然中国是一个强大的国家，但印度也不是一个弱小的国家。印度在军事上应将重点转向北部边境。

他还表示，洞朗不属于印度，在洞朗事件中，印军确实进入了不属于印度的领土。

对此，陆慷回应称，中印关系过去一年经历了一些波折。去年9月金砖国家领导人厦门会晤期间，两国领导人就妥善管控争议、推动中印关系回到健康稳定发展轨道达成重要共识。

此外，中印双方近一段时期加强对话磋商，两国关系总体上呈现出改善发展的积极势头。

陆慷说：“在此背景下，你所提到的这位印军高官发表印在军事上应将重点转向北部边境等不具建设性的讲话，不仅有悖于两国领导人达成的重要共识，也与双方推动中印关系改善发展的努力不符，无助于双方共同维护边境地区的和平与安宁。”

他指出，中印是重要邻国，当前双方都正处在国家发展和民族复兴的关键阶段，两国理应加强战略沟通，消除战略疑虑，开展战略合作。

陆慷表示，中方敦促印方按照两国领导人的重要共识精神，多做有利于维护边境地区和平稳定的事，不要做任何可能使局势进一步复杂化的事。要以建设性的方式处理两国间事务，推动中印关系的健康稳定发展。这符合本地区的共同利益，中方相信这也符合印方自身的利益。

陆慷说：“需要特别指出的是，你所提到的这位印度高级军官的表态再次表明，印军去年非法越界行为的事实非常清楚、性质明确。洞朗属于中国。中印边界锡金段已由历史界约划定。洞朗是中国领土。”

他表示，中方将继续按照历史界约规定在洞朗地区行使主权权利，坚定不移地维护自己的领土主权。中方也要求印度军方认真汲取教训，恪守历史界约，切实维护好边境地区的和平稳定，为两国关系的积极发展创造良好氛围。

另一方面，对于印度陆军参谋长拉瓦特还提到中国在洞朗地区的驻军已大幅减少，陆慷指出，中国边防部队在洞朗地区的驻守巡逻是按照历史界约的规定，行使中方自己的主权权利，维护自己的领土主权。

他也表示，洞朗属于中国，也一直处于中国的有效管辖之下，不存在任何争议。

免费试阅14天