“桑吉”号轮船沉没 中方搜救努力获伊朗高度肯定

（早报讯）中国外交部发言人陆慷昨天（15日）在北京例行记者会上表示，中方对“桑吉”号事故中的遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示慰问，中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。

在巴拿马注册但属于一家伊朗公司的“桑吉”号，本月6日晚在长江口以东约160海里处，与中国香港注册散货船“长峰水晶”轮发生碰撞，导致桑吉号起火，油轮上的30名伊朗籍和两名孟加拉籍船员事发后失踪。“桑吉”号轮船后于前天（14日）突然发生爆燃并沉没。

据中新社报道，陆慷表示，“桑吉”号海上交通事故发生后，中国领导人和中国政府高度重视，中国民众普遍关注，有关部门迅速反应，第一时间全力组织开展了搜救工作。

他指出，正如媒体所报道的，“桑吉”号上载有13.6万吨凝析油，碰撞后发生火情，十分危险。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。

此外，在“桑吉”号突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了该轮的船载航行数据记录仪，也就是俗称的“黑匣子”。

陆慷说，中方与伊朗各有关部门就救援工作保持着畅通、有效的沟通。此外，中方与孟加拉国方面也保持着密切的联系。中国驻伊朗使馆在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证，确保他们能尽快赶赴事故现场。

此外，中方救援指挥中心还专门为伊方参与救援人员作出专门安排，以便他们能够有效地与中方开展协调沟通。不仅如此，中方还协调了日韩等国的搜救力量共同参与海上救援。

陆慷称，根据伊朗媒体最新报道，伊朗劳工部长、“桑吉”油船事件调查委员会主席致函该国总统鲁哈尼表示，根据伊朗专家和中方官员的意见，指出事故发生后的一个小时内，油船上的大规模爆燃和毒气扩散已导致船员全部丧生。这一结局是令人悲恸的。

陆慷说：“与此同时，中方在搜救过程中付出的努力得到了伊方的高度肯定。”

他表示，中方注意到，正在上海参与救援工作的伊朗议会国家安全委员会副主席对媒体表示，中伊双方都已尽最大努力实施救援。伊朗合作、劳动和社会福利部部长拉比伊也对中方救援努力表示感谢。

此外，伊朗驻华大使哈吉表示，中方尽了最大努力进行救援，不仅发动了上海本地力量，还动员了周边其他省份前来支援。伊朗驻上海总领事也赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。

陆慷说，中方对事故中的遇难者表示哀悼，并向遇难者家属表示诚挚的慰问。中方愿与伊朗方面保持沟通，协助做好善后事宜。

他也向在事故发生后救援工作人员所表现出的英勇敬业和专业素质，表示敬意和感谢。

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