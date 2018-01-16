清华大学“习思想”研究院成立

清华大学“习近平新时代中国特色社会主义思想”（简称“习思想”）研究院昨天（15日）在北京成立。

据中新社报道，中共十九大闭幕后，学习贯彻“习思想”、深化对其理论体系的研究阐释成为“重大的时代课题”。

经中共中央批准，10家“习思想”研究中心（院）分别在中央党校、教育部、中国社会科学院、国防大学、北京市、上海市、广东省、北京大学、清华大学和中国人民大学成立。

清华大学党委书记陈旭表示：“党中央决定在全国成立10家习近平新时代中国特色社会主义思想研究机构，体现了我们党注重思想建党的原则和要求，体现了我们党注重理论武装的初心和法宝。”

陈旭指出，研究院一要着力深化理论研究，二要推进相关学科建设，三要提升教育质量效果，四要加强队伍和机制建设，努力将研究院打造成为中国特色、世界一流的“习思想”新型智库。

研究院挂靠清华大学马克思主义学院，与清华大学社会科学学院等院系共建，实行管委会领导下的院长负责制。研究院管委会主任由陈旭兼任，研究院院长由清华大学马克思主义学院院长艾四林担任。

此外，研究院聘请中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会主任徐光春，中央党校原副校长邢贲思，清华大学马克思主义理论研究专家刘美珣、林泰担任学术委员会顾问。

据报道，研究院也设立学术委员会作为学术指导和顾问机构，由清华大学校务委员会副主任谢维和兼任学术委员会主任，陈来、吴潜涛担任学术委员会副主任，并聘请了16位专家学者担任学术委员会委员。

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