香港五星级酒店发生命案 韩籍男子疑杀死妻儿

香港丽思卡尔顿酒店前天（14日）发生谋杀案，一名韩籍男子疑在客房内杀死妻子及儿子被警方拘捕。警方昨天（15日）凌晨交代案情时表示，女事主颈部有多处刀伤，男童则咽喉有刀伤，两人倒毙在客房床上。

据中通社报道，警方前天早上约8时30分，接报指柯士甸道西一酒店房间内有三人受伤。警方赶赴现场，发现一名42岁女子及其六岁儿子颈部受伤，昏迷倒卧床上，现场证实死亡。

该名女子的42岁丈夫、姓金的韩籍男子则手及面受伤，送往伊利沙伯医院治理。

警方于客厅位置发现该金姓韩籍男子，相信他神智不清，曾经饮酒，其后被送往伊利沙伯医院治理，目前仍然留医，暂时未适合录取口供。

初步调查显示，该名男子于房间内以刀袭击两名死者。警方其后拘捕该名男子，涉嫌谋杀。

据悉，金姓韩籍男子为韩国一间巧克力公司的行政总裁，该公司于当地多处均有开设专门店，主打自家品牌的巧克力蛋糕、咖啡等。

金姓韩籍男子不时会在社交网站分享生活点滴及为公司宣传。

有消息指出，金姓韩籍男子与同龄姓宋的妻子于2001年结婚，两人感情要好，不时一家三口出外游玩，又为儿子举行生日会，一家乐也融融。他更曾经在社交网站留言，称家庭是他的动力泉源。

警方油尖区警区警司（刑事）陈子良指出，现场发现一批药物，包括维他命丸及普通感冒药，另外发现一把约五吋长陶瓷刀，初步相信是凶器，并不属于酒店。

油尖警区重案组正调查案件。

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