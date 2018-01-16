林郑：香港既是改革开放的贡献者，也是受益者

香港特区行政长官林郑月娥昨天（15日）在港出席活动致辞时表示，自1978年改革开放以来，中国经济增长速度惊人。香港既是改革开放的贡献者，也是受益者。

据中新社报道，由香港特区政府与香港贸易发展局主办的第十一届亚洲金融论坛，当天在香港会议展览中心开幕。此次论坛以“引领增长启发创新：放眼亚洲至全球”为主题，邀请百余位国际政商界人士聚首，一连两日探讨亚洲经济展望、未来经济增长动力、全球和中国经济。

出席开幕典礼的林郑表示，亚洲经济增长速度在过去几十年中展现出巨大的成长潜力。在2017年《财富》选出的世界500强中，有194家企业总部设于亚洲，比10年前提升了56%。

林郑认为，中国经济的快速发展有助于推动全球经济增长。自1978年改革开放以来，中国经济增长速度惊人。香港既是改革开放的贡献者，也是受益者。

她表示，随着中国融入世界经济，香港的角色和作为国际金融中心的独特功能将显得更为重要。

林郑强调，香港经济一直与内地紧密相连。在中央的支持下，香港与内地间相继建立了深化互联互通的机制，从沪港通、深港通、债券通到基金互认安排等，都显示出香港在“一国两制”中的独特地位。

她指出，内地资本市场未来对香港作为国际金融中心的进一步发展至关重要。

香港贸发局主席罗康瑞则表示，在贸易、投资和产业同步增长的环境下，经济正处于牛市中，低通胀环境和货币政策支持企业盈利与投资。同时，科技为经济注入新动力，相信投资与创新将会是未来增长的关健。

据了解，这次为期两天的亚洲金融论坛首次设立InnoVenture Salon（创投沙龙），为初创企业物色潜在投资者及合作伙伴，并邀请专家就成立企业和营运等提供多方面的实用建议。

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