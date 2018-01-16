中国媒体爆料有海外代购是境外设厂高彷假货

中国很多民众都通过海外代购，希望买到正货。但《法制日报》今天（16日）披露说，已有不法徒看到这个商机，在海外设厂生产高彷假货，再与当地的留学生合作，以代购方式将假货卖给中国民众。

报道引述在韩国留学的中国学生杨佳称，在刚入学时便有人找他合作，说他们功课忙、到商场入货转售利润有限，于是提出由留学生负责与顾客沟通，厂商负责采购、运输。

虽然上述看似是很好的方案，但杨佳指出，这有严重漏洞，即不知道那些合作者采购的东西是不是真的，因为大家根本就见不到商品，都是合作方直接发货。

据他所知，有些人看到代购行业有巨大利益可图，甚至直接在当地开设厂房专门生产高彷货。

另一名刚从日本旅游归国的李哲也称，当地旅游车司机的“微信朋友圈”中有很多化妆品的厂商联络，即使是有生产的片段，但里面的工人都是说中文。此外，也完全无法确定厂家是在日本，更不能确定这是正货还是自家开的厂房。

一个自称是“资深代购老师”的中国网民也表示，现在代购不单可以在货源上作假，物流信息也可以作假。有人甚至虚构发货地址，将在中国寄出的物品变为由国外寄送，即使单号是美国、日本、韩国，“实际上都是国内（中国）”。

网民“小阿飞”则介绍说，前几天她从一个专卖韩国商品的“代购”那里购买了一支眉笔。然而，她在查询快递信息时却发现，发货地址竟然是沈阳。

“小阿飞”说：“按照其介绍应该是韩国直发，我一查才知道发货地址是沈阳，我不会再购买这支眉笔了。”

对于从合法渠道购买代购的商品遇到假货，消费者能如何维权，报道调查发现，绝大多数买家只能自认倒霉，因为维权所需的证据很难取得。

经常购买海外产品的孟澜表示，她分辨代购产品真伪时只有三个办法：凭使用感觉、购买经验和网上所谓的验货攻略。

孟澜表示：“但这些根本就不能成为有力的证据。就拿化妆品来说，许多产品都没有官方的检验方法，实体店的专柜一般也不愿意检验顾客从其他途径购买的化妆品。如果去专门的检验机构，成本又太高。所以，买到假货也没办法。”

孟澜也说：“作为消费者，能做的就是吃一堑长一智，以后不再从那家买就是了。”

另据《解放日报》报道，许多海外假代购会打出“厂家拿货”的招牌。受访的业内人士表示，这样的招牌绝不可信。

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