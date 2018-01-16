林郑回应王志民“行埋一齐”论：不存在西环治港

香港特首林郑月娥今早（16日）出席行政会议前见传媒时，回应中联办主任王志民前天（14日）指“中环西环行埋一齐几好”的说法。她承认，上任六个月以来与王志民的接触增加，但强调不存在“西环治港”。

据网媒“香港01”报道，王志民前天和林郑月娥出席活动时表示，很多人对他说“‘中环’‘西环’行埋一齐几好”，并明言此为他与林郑的共同心声，之后林郑与对方笑着握手。

不过，王志民的言论引起外界质疑中联办是否与特区政府一齐处理香港事务，削弱“一国两制”。

对此，林郑今天主动以数分钟详细作出回应，指中联办作为中央驻港机构，不会干预香港特区高度自治事务。

她表示，香港与中联办的关系，建基于如何促进香港与内地在经济等方面的交流和合作，并强调，不存在中联办干预属于香港高度自治的事务或施政工作，更不存在“西环治港”。

林郑也指出，部分人对王志民的演讲过份演绎，也有些人“上纲上线”。

不过，林郑承认，过去六个月与王志民等中联办官员的接触增加，以开展“事务性”合作关系。

林郑举例说，中科院主任访港商谈香港创科发展，便邀请了同样来自中科院的中联办副主任谭铁牛一齐商量。她也形容王志民以较口语化的方式，向市民表达“中环西环行埋一齐”“大家多做一些事，都是为了香港利益和香港市民未来的发展。”

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