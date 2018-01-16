林郑回应郑若骅僭建事件 批部份言论无根据

香港新任律政司司长郑若骅独立屋僭建风波至今仍未能平息，港大法律学院首席讲师张达明早前在社交网站撰文，指郑若骅在2008年以不合理高价购入涉事独立屋，质疑当中或存在串谋抬价，借此申请按揭，套取现金。

据网媒“香港01”报道，香港特首林郑月娥今天（16日）出席行政会议前回应事件，指坊间有不少攻击郑若骅的言论，并批评部分言论无根据、近乎不负责任。

据报道，张达明昨天（15日）在社交网站中撰文，指2007年10月至2008年10月，恒生指数由3万1958点跌至1万零676点，正值股灾。加上美国雷曼兄弟公司更在2008年9月14日提出破产申请，触发全球股市在周月15日及17日暴跌。

但郑若骅在一个月后，即10月23日以2600万元（港元，439.38新元）购入屯门独立屋，较上一手业主、建筑师梁世雄在2007年11月的购入价1268万元高出逾一倍。

对此，张达明质疑，郑若骅与上手业主的关系，为何会以“似乎绝不合理的价钱”购买该独立屋，更质疑当中或涉串谋抬高价钱，借此申请按揭套取现金。

林郑今早回应事件说，上周立法会特首答问会已分享所掌握到的事实，并表示，留意到坊间部分言论没有根据，以揣测攻击郑若骅，批评有些关论近乎不负责任。

林郑也表示，相信郑若骅会争取到立法会司法及法律事宜委员会，讲述其司长的工作和回答提问。

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