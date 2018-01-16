监委人事同意权投票 国民党立委推倒投票箱拒投

台湾立法院今天（16日）处理监察委员人事同意权案，中国国民党团当天直接聚集在议场主席台前，推倒投票箱，拒绝投票，之后随即离开议场。

据中通社报道，立法院临时会今天进行监察委员被提名人同意权投票。

据报道，监委被提名人多数主张废除监察院，被提名人陈师孟昨天（15日）答询时更称，台湾前总统陈水扁四个已定谳的贪污案，司法程序不正义，若依照正常程序、用正常法律见解来看，陈水扁应该是没有贪污。这引发国民党团不满。

会议开始后，国民党立委随即群聚在主席台前，拉起“国际大笑话，主张废监院，有脸当监委”的白布条抗议。随后，更推倒摆设在议场中央的四个投票箱，拒绝投票。

国民党立委之后移至议场外召开记者会。国民党团书记长林为洲表示，这几位监委被提名人以前主张废除监察院，结果现在民进党执政后，拼命争取当监委。党团坚决认为，这些被提名人通通不符合资格，决议不投票。

根据台湾法律规定，监察委员共29人，任期六年。前总统马英九于2014年任内提名29名监委，立法院同年7月行使监委人事同意权投票，其中11人被否决。

现任总统蔡英文于2017年3月补提名11人，因被提名人亲民党副秘书长刘文雄病故，蔡英文11月再补提名台北市政府前法务局长杨芳玲。

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