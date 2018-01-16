广东缴获假币逾两亿元 创警方个案收缴假币数量之最

广东省公安厅在今天（16日）举行的新闻发布会上透露，广东警方日前捣毁假币仓储点、伪造窝点各一个，缴获假币2.14亿元（人民币，下同，4400万新元）。该案创中华人民共和国成立以来警方个案收缴假币数量之最。

据中新社报道，广东警方深入推进的“飓风2017”专项行动，辗转中国30余个省，抓获犯罪嫌疑人1.5万余人，为民众挽回经济损失近30亿元。

据报道，上述专项行动以打击电信网络诈骗犯罪、金融领域突出犯罪、“两抢一盗”犯罪、黑恶势力犯罪、涉枪犯罪和涉黄赌毒、涉电力犯罪为重点。

警方通报的案例显示，广东省公安厅经侦局近日联合有关部门，组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳五市公安机关展开“飓风31号”专案假币案件收网行动，抓获犯罪嫌疑人14名。

此外，当局也捣毁假币仓储点、伪造窝点各一个，缴获假币2.14亿元，查获制假设备及材料辅料一大批，主要犯罪嫌疑人无一漏网，假币无一流入社会。

该案侦破也重创了粤东地区假币销售网络，实现了对交易到仓储再到印制窝点的全链条打击。

据报道，广东警方2017年刑事立案数57.1万起，同比下降12.7%，实现连续四年大幅下降；刑事破案数连续四年在20万起以上，破案数同比上升4%。

据通报，广东警方在“飓风40号”专案收网行动中，侦破中国公安部督办专案，抓获盗改销手机犯罪嫌疑人383名、刑拘308人，缴获涉案手机9300多部，涉案价值高达3000多万元，核实案件700多起。此次行动是近年来广东乃至中国追缴被盗手机数最多的一次。

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