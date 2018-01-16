北京流感达流行高峰 低龄患儿占比最高

入冬以来，北京进入流感高发季节。北京市卫生和计划生育委员会委员高小俊昨天（15日）在发布会上指出，据北京历年流感监测数据分析，本流行季北京流感发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰。预计未来两周内流感活动强度将趋缓。

据中新社报道，根据北京市疾病预防控制中心流感监测结果显示，2017年11月份起，北京流感活动度出现上升趋势，尤其是12月份以来呈现快速增长态势。

目前在流感样病例各年龄组人群中，以零至四岁年龄组人群占比最高。

流感集中发热疫情则大幅下降，2017年最后一周环比与其前一周下降37%，2018年第1周环比2017年最后一周下降74%。

高小俊表示，目前流感病毒活动度仍处于较高水平，出现乙型、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行。

据流感监测数据分析，本流行季北京流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰，预计未来两周内北京流感活动强度将趋缓。

尤其随着学校和托幼机构放寒假，以及春节假期的到来，人群聚集性减少，北京流感活动强度将会进一步降低。

高小俊称，北京流行的流感病毒基因特性和抗原性未发生明显变异，不具备出现流感大流行的生物学基础。本流行季流感患者的临床表现，仍符合典型的季节性和周期性流感的基本特征。

他指出，北京下一步将继续开展流感监测和疫情研判，掌握流感病毒活动水平及流行动态，及时发布预警信息。

同时，努力满足患者特别是低龄患儿的就医需求，并严格减少交叉传染，保证医疗安全。

北京卫生部门则提醒市民，流感多为季节性传染疾病，注射疫苗是最有效的预防措施。

此外，市民要养成良好卫生习惯，勤洗手、多通风、减少聚集，合理就医，对症诊疗。

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