北京一管理员盗取公司价值数百万元比特币被刑拘

北京警方昨天（15日）通报称，嫌疑人仲某利用公司管理员的权限，擅自修改公司电脑内的应用程序，破解公司存储比特币的账户密码，盗取比特币100个，价值数百万元人民币。目前，仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪，被警方刑事拘留。

据中新社报道，北京市海淀区公安分局2017年9月25日晚接到某科技公司报警，称公司计算机信息系统被破坏，100个比特币被盗，价值数百万人民币。

该公司还发现，计算机信息系统被人从远端侵入。随后警方对公司的系统开展调查。

警方经过技术勘察发现，虽然嫌疑人进行远程操作侵入该公司账户，但通过该系统的初级防护却是利用公司的密码进入的。警方由此推断，嫌疑人应是公司的内部员工。

警方经过侦查，最终确定公司的管理员仲某有重大嫌疑。

北京警方本月2日凌晨将仲某传唤至派出所。经审讯，嫌疑人仲某交代称，他是公司的管理员，知道在国外有比特币交易，很值钱，就想着多赚点钱。

仲某利用管理员的权限进入公司数据库后，又破解了公司存储比特币的账户密码，盗窃公司100个比特币。

仲某还交代说，他本想把比特币转到国外网站卖掉，可又不知道如何操作。于是他搜到了一个“比特币钱包”应用，就把盗取的100个比特币存了进去，并将10个比特币挪用到“核心钱包”内。由于他操作失误，造成这10个比特币无法找回。

在民警的调查下，仲某交代了剩余的90个比特币已经退给公司；存入到“核心钱包”内的10个比特币则已找不回来。

据报道，仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被警方刑拘。此案正在进一步审理中。

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