哈尔滨男子被举报借招募童模长期猥亵幼童 官方：正核实

针对“黑龙江哈尔滨一幼儿园男子疑以招募淘宝童装模特为由长期猥亵儿童”一事，哈尔滨市宣传部相关负责人1月15日下午表示，警方的确接到了这个举报，但是没有更具体的信息，哈尔滨市公安局正在进行调查核实，调查结果会第一时间向公众通报。

据澎湃新闻报道，1月14日，微博网友“马克叔叔”发布消息称，哈尔滨亿童幼儿园李梓豪在个人空间发布多张舌吻幼童照片及儿童赤裸照片，画面不堪入目，疑似以招募童装模特为由猥亵幼童。

1月15日下午，哈尔滨市教育局和道外区教育局工作人均回复称，目前暂没有接到这个举报，所以不清楚这个情况。

针对此事，武汉亿童文教发展有限公司官方微博"亿童官方微博"1月15日发表声明称，“亿童”是其公司注册的专有商标，从未授权任何幼儿园授权使用，因此这家位于黑龙江哈尔滨的幼儿园将“亿童”作为园名属于侵权行为。经初步核查，该幼儿园位于哈尔滨市道外区先锋路泰富长安城小区内，现已更名为“伍陆柒捌蒙氏幼儿园”，未查询到其官方登记信息，公司与该园未曾开展任何业务合作或股份合作。针对哈尔滨该幼儿园的侵权行为，公司已向当地工商部门投诉，要求该幼儿园立即停止侵权行为。

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