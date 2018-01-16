炸三峡大坝言论惹议 台学者喊冤称媒体断章取义

日前台湾北社所举行的讲座中，台湾学者苏紫云在演讲中称，台湾应优先部署1000枚中程导弹，扬言两枚就可炸掉三峡大坝，此番言论引发争议，名嘴黄智贤痛批其违反人道，并在政论节目中电话连线苏紫云，苏紫云否认曾有这样的说法，称遭媒体断章取义和扭曲报道，他也藉此还原了演讲的全貌。

据台湾《自由时报》报道，台湾北社13日前举行演讲活动，有媒体报道淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云在会中表示，台湾应优先部署1000枚中程导弹，还称两枚就可炸掉三峡大坝，引发争议，名嘴黄智贤严厉谴责此言论，表示炸三峡大坝的想法连想都不可以想，连举例都不可以，“这是反人类罪”。

名嘴黄智贤在脸书表示，昨日在政论节目中播出有关此的演讲完整影片，并电访苏紫云，苏紫云喊冤，称他演讲时没有提到要炸三峡大坝，是有现场听众问他，“炸三峡大坝要几枚？”他随口回答：“两枚就够了。”但他立刻强调，那是非法的，大坝是民生设施，作战时只能针对军事目标。

苏紫云澄清，他当场就表明，不可以炸三峡大坝，因为这根本不人道，且让台湾完全失去正当性，而且后续演说时，他继续阐扬人道精神，表示：“即使纳粹，作战时，也不敢攻击联军空投物资给荷兰饥民。”是后续媒体的断章取义和扭曲报道，才引发此风波。

对此，黄智贤指出，苏紫云在演讲过程中语气和态度太轻佻，没有意识到可能引发的效应，认为他必须公开澄清并说明。

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