王炳忠接受环时访问：坐等统一心态或被“台独”利用

台湾新党发言人王炳忠日前因检方调查共谍案时大规模搜索约谈，成为两岸媒体的焦点。中国大陆官媒《环球时报》今天引述王炳忠的受访内容报道，王炳忠纠正部分大陆民众“坐等统一”的心态，认真建立两岸统一的论述，呼吁大陆网友透过网路声援台湾的“爱国者”，“形成一个以爱国者为主体的台湾民意基础”。

台湾联合新闻网报道，《环球时报》今天在评论专栏中刊登王炳忠的受访文章，王炳忠说，他所接触到的大陆年轻人，不少人对台湾独立抱持“同情心态”：“产生这种情况的原因，多半是因为台独在岛内试图垄断关于台湾的话语权，使得一些大陆朋友本来只是想了解台湾的政治和历史，结果读到的都是台独生产的资料，误信那就是真实的台湾。尤其近年来台独成功地与西方民主、人权的观念结合，让一些青年容易投射到对西方价值的向往，进而同情台独。”

王炳忠还说，除了“同情台独”，还有一批大陆人觉得，总有一天中国会统一台湾，所以不用理会目前台湾的独立声浪，但王炳忠却认为此“坐等统一”的心态反而会助长台独声势：“多少台独分子正希望大陆青年这样讲，就好像很多台湾同胞说‘台湾待不下去了，我走了’， 台独分子最喜欢这句话，因为他们天天叫嚣让岛内爱国者‘滚回大陆’，如果我们真的回大陆，不是就认输了吗？”

王炳忠强调，“只有认真建立两岸统一的论述，才能真正从实力到思想都战胜台独，否则今后台湾仍可能面临被分裂主义势力挑拨的危险，难以形成统一的国家意识。两岸统一之外，还有中华民族的伟大复兴，这需要两岸真正形成强大的向心力和凝聚力。”

“癌细胞一开始滋生的时候，我们就应该及时注意，不要等它扩散时才动手术，那时付出的成本就大了。”王炳忠呼吁大陆网友支持新党对抗台独，透过网路上的“音量”，让台湾的“爱国者”感受到大陆同胞的支持，“形成一个以爱国者为主体的台湾民意基础”。

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