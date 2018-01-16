创五年新高 中国央企去年利润同比增长15.2%

中国国务院国资委今天（16日）透露，国资委直管98家中央企业2017年实现营业收入26.4万亿元（人民币，下同，5.43万亿新元），同比增长13.3%，实现利润总额1.4万亿元，同比增长15.2%，增速创五年来最好水平。

据中新社报道，国资委主任肖亚庆在日前召开的中央企业、地方国资委负责人会议上公布上述数据，同时也披露了2017年国资监管系统企业的相关经济指数。

经统计，国资监管系统企业当年实现营业收入50万亿元，同比增长14.7%，实现利润总额2.9万亿元，同比增长23.5%。

肖亚庆在会议上表示，国务院国资委要全力推动国有企业实现高质量发展，深化供给侧结构性改革，大力振兴实体经济，全力推动创新发展，稳步提升国际化经营水平。

同时，要全面深化国企国资改革，在完善国有资产管理体制、健全市场化经营机制、优化布局结构、强化中国国有资产监督上下功夫。

会议上提出了以“稳增长”为首的国资委2018年的八方面重点工作。

肖亚庆指出，要努力推动中国国有企业效益实现稳定增长，国有资本保值增值率、回报率进一步提升，企业流动资产周转率进一步提高，资产负债率进一步下降。

对此，中国人民大学国企改革与发展研究中心研究员李锦表示，这是国资委首次明确摒弃数量指标，不再提经济增长速度的比率。

李锦指出：“特别是国有资本保值增值率、回报率、流动资产周转率和资产负债率第一次结合在一起在经营目标中出现，这实质上是一种符合高质量发展的标准体系。”

此外，肖亚庆强调，国资委还需着力抓好供给侧结构性改革，进一步提高实业发展质量；着力抓好创新驱动，进一步增强企业核心竞争力；着力抓好布局结构优化调整，进一步提高国有资本配置效率。

此外，也着力抓好改革举措落实落地，进一步推动重要领域和关键环节取得突破性进展；着力抓好重点领域风险防控，进一步筑牢不发生重大风险底线；着力抓好监管体制机制完善，进一步提高国资监管水平；着力抓好管党治党责任落实，进一步加强中共的领导和建设。

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