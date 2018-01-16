陈水扁向李登辉祝寿 狱方调查是否违规

针对保外就医的台湾前总统陈水扁昨天（15日）探望其前任李登辉一事，台法务部长邱太三今天（16日）回应说，台中监狱正就陈水扁是否违反保外就医的规定进行调查，将视实际情况作后续处理。

中通社报道，陈水扁目前仍在保外就医展延期间。他日前向服刑的台中监狱报备到台北“探访亲友”，昨天则前往李登辉位于台北的住处出席李的寿宴，并向媒体挥手致意。

网络上昨晚也流出一段陈水扁与好友聚餐高歌的影片，引起争议。

邱太三今天受访时就陈水扁向李登辉祝寿一事透露，台中监狱正搜集相关资料进行调查。

他表示，陈水扁纵使要做有益于自己的医疗活动，也应该由其医疗团队提供活动性质，对治疗有何帮助，或其他注意事项，给狱方审查，才是比较妥当的做法。

至于网络流传陈水扁在聚餐中高歌的影片，邱太三说，陈水扁医疗团队曾建议，此类与亲朋好友的餐叙，对病情恢复有帮助，台中监狱也表示同意。不过，已多次提醒陈水扁，勿将生活影片上传网络。

台中监狱则指出，狱方人员日前按照惯例定期访视陈水扁时，扁曾提及要北上访友，但并未说明访友的对象，事前狱方也未收到书面申请资料。

陈水扁现仍是保外就医，一般访友不需要事先申请审核。但因为李登辉属于特殊对象，陈水扁应说明对象是谁，由狱方审核。

狱方后续将请陈水扁说明整个过程，就实际状况评估他是否违反保外就医规定。

台中监狱强调，陈水扁若违反规定，保外就医就可能被中止，他必须回到狱中继续未完刑期。

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