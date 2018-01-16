青岛七岁男孩送快递引关注 当地官方称已启动救助

近日一则青岛“六岁快递男孩——小长江”的消息，在中国网络上广受关注。“小长江”身世可怜，父亲去世，母亲改嫁，跟着父亲生前工友从山东枣庄家乡到青岛，协助送包裹维生。小长江的故事曝光后，当地政府昨天（15日）已把小孩送至福利院照顾。

据《新京报》今天（16日）报道，青岛市的气温连日来已降到零下八摄氏度左右。青岛市市北区璟台小区附近，一名特殊的“快递小哥”，却拖着只比自己矮一头的推车，在小区内穿梭、送货。

该名快递员““小长江”名叫李长江，今年不到七岁。父亲去世、母亲改嫁的李长江，随父亲生前工友居住在青岛市市北区徐州北路一家快递网点，帮着快递员打下手，并在小区内送货。他每天可以送30件快递。

“小长江”的经历被传至网络，引发众多网民关注，被称为“七岁快递哥”。

青岛市市北区政府透露会所，当地目前已启动救助程序，并将联系“小长江”的母亲，协商监护问题。

据报道，青岛市徐州北路一带的居民本月9日上午，陆续接到快递员的送件电话。

电话那头的快递员，声音听起来有些稚嫩，“快递，麻烦开下门”。

打开门后，面前的快递员戴着一顶毛线帽，脸被冻得通红，拖着一辆推车。这辆推车堆满了快递包裹，比快递员只矮了一头。

据报道，李长江每天清晨跟着快递网点的工作人员一道，分拣、装车、配送，动作熟练。

李长江在接受青岛当地媒体采访时说，送快递是自愿，不觉得辛苦。

据报道，李长江2017年7月份跟着“大爷”颜世芳，从枣庄来到青岛，随着颜世芳送快递。

“大爷”颜世芳，是李长江的父亲李连龙生前的工友。颜世芳昨天透露，自己于2009年在枣庄一家婚庆公司打工时，认识李连龙，“他和孩子母亲都是孤儿，在婚礼上跑场，收入也不稳定。”

婚后，李连龙身体一直不好，因为酗酒，身体状况每况愈下，由孩子母亲照顾李长江。之后，李长江的母亲离家出走，再无消息。2014年，李连龙去世，李长江便成了孤儿。

颜世芳于是成为李长江在世上仅有的“亲人”。

“七岁快递哥”的视频被上传至网络后引发关注，李长江也因此成为“网红”。

青岛市市北区政府新闻办前天晚上（14日）通报称，据了解，李长江自称今年约7岁，父亲去世，母亲已改嫁。其父亲生前工友带李长江一起，从老家枣庄来青岛务工，居住生活在徐州北路六号申通快递点。

通报称，市北区上个星期六（13日）启动救助程序，前天已将小长江送至青岛市儿童福利院，并安排专人陪护。

此外，昨天也将先行安排小长江入学读书。同时，市北区有关部门将赴小长江母亲所在地，与当地派出所及孩子母亲取得联系，依法就孩子监护及户口问题进行协商。

在此之前，市北区将妥善安排好小长江的学习生活，确保孩子身心健康。

青岛市儿童福利院则透露说，李长江目前已经在福利院安顿下来。由于其此前没有户口信息，也不知道具体生日，福利院前天为李长江过了平生第一个生日。

此后，民政、公安等部门将赴枣庄调查，并将按照属地化原则，安排其回原籍上学。

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