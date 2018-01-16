北京市委常委会召开年度民主生活会 蔡奇带头展开自我批评

中共北京市委常委会昨天（15日）召开”2017年度民主生活会”，就学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”（简称“习思想”）“全面贯彻落实中共十九大各项决策部署”等主题，进行自我检查、展开批评和自我批评。北京市委书记蔡奇主持会议。

据网媒“香港01”今天（16日）报道，此次是新一届北京市委常委班子召开的首次民主生活会。

会上，蔡奇代表市委常委班子进行对照检查，剖析市委常委会当前存在的突出问题及原因。

他强调，要在“用习思想武装头脑”“坚定维护党中央权威和集中统一领导”“全力以赴落实好中共十九大确定的各项目标任务”“持续加强和改进作风”“严格落实全面从严治党政治责任”“不断提高执政本领”六个方面，切实加以改进。

中共中央政治局去年12月25日至26日召开民主生活会，进行自我检查、党性分析，开展批评和自我批评。此次北京召开民主生活会，正是按照中央政治局民主生活会要求召开的。

当时，身兼中央政治局委员的蔡奇也参加了会议。中共总书记习近平在会上提出六项要求，一是抓落实一把手是关键，不得“花拳绣腿”；二是坚持和加强中共全面领导，保证全党令行禁止；三是树立正确政绩观，纠正“四风”不能止步。

四则是大兴调查研究之风，“身入”更要“心至”；五是坚决反对特权现象，管好家属子女；六是增强忧患意识，着力破解突出矛盾和问题。

因此，北京此次民主生活会上，蔡奇带头作个人对照检查发言，并请班子成员对自己开展批评。

蔡奇在总结讲话中，再对加强市委常委会自身建设提出四点要求，一要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；二要对中共绝对忠诚；三要坚持真抓实干；四要严格廉洁自律。

蔡奇最后强调，民主生活会的成效最终要体现到整改上。要把意见和问题归类梳理，细化分解，责任到人，形成翔实明晰的整改清单，形成可检查、可追责的整改方案，确保整改任务不折不扣落到实处。

免费试阅14天